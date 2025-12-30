Síguenos:
Tópicos: Deportes | Baloncesto

Luis Scola sufrió fuerte agresión tras partido de baloncesto en Italia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exjugador argentino es director ejecutivo y accionista mayoritario del club de Pallacanestro Varese.

Luis Scola sufrió fuerte agresión tras partido de baloncesto en Italia
En portada

Luis Scola, exjugador argentino y accionista mayoritario del Pallacanestro Varese, fue agredido tras un partido de baloncesto correspondiente a la Lega A, hecho que generó amplio repudio en Italia.

El incidente ocurrió una vez finalizado el duelo ante Trapani Shark, donde el equipo del trasandino se llevó la victoria.

Según medios locales, Scola fue atacado por la espalda dentro del túnel, mientras se dirigía hacia la zona de vestuarios. Allí, un empleado del cuadro anfitrión le propinó una patada, acción que no le provocó lesiones de consideración.

Desde el club de Varese explicaron que el episodio se produjo luego de que Scola interviniera en un altercado: "No fue nada grave ni excedió las tensiones habituales en situaciones de alta competición. El respeto por los rivales, los clubes y el juego sigue siendo un valor fundamental", señalaron.

