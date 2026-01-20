Fin de la teleserie: La U oficializó a Juan Martín Lucero

Luego de una larga, y por momentos, tensa espera, Universidad de Chile hizo oficial este martes el arribo del delantero argentino Juan Martín Lucero.

El elenco azul primero publicó un video donde un gato entraba a las dependencias del Centro Deportivo Azul, para minutos después hacer oficial el arribo del nacido en Junín.

"Bienvenido a Universidad de Chile, Juan Martín Lucero. Que sea una gran temporada juntos, Gato", manifestó el club en sus redes sociales con el futbolista con los colores de Fortaleza, su anterior club.

¿Quiénes son los refuerzos de la U para 2026?

La llegada de Lucero se dilató por algunas semanas, generando dudas entre los hinchas, pero finalmente su arribo se suma a las llegadas del técnico Francisco "Paqui" Meneghini, el mediocampista Lucas Romero y los delanteros Eduardo Vargas y Octavio Riveros.

¿Dónde ha jugado Juan Martín Lucero?

Juan Martín Lucero, de 34 años, comenzó su carrera en Defensa y Justicia, para luego jugar en Independiente, Johor (Malasia), Tijuana (México), Godoy Cruz, Vélez, Colo Colo y el mencionado Fortaleza.

En su carrera, Lucero suma 472 partidos disputados y 141 goles.