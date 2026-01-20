Carabinera murió en accidente de tránsito en Santiago

Una funcionaria de Carabineros falleció este martes en un accidente de tránsito en la intersección de calle San Diego con Ñuble, en la comuna de Santiago.

De acuerdo a información preliminar, la cabo primero de 30 años, quien se encontraba de franco, circulaba en su motocicleta hacia el oriente cuando fue colisionada por otro vehículo, cuyo conductor huyó del lugar sin prestar ayuda.

La investigación se concentra en identificar cuál de los vehículos es el que no respetó un semáforo en luz roja y terminó provocando el fatal accidente. Asimismo, otra línea investigativa que no se ha descartado es que la mujer fue víctima de un intento de asalto, por lo que habría huido y ocasionado la colisión.

El fiscal Fernando Ruiz precisó "con las primeras diligencias, no estamos descartando ninguna hipótesis, pero podemos establecer preliminarmente que la circunstancia en las cuales se produjo este lamentable suceso dice relación con la colisión entre dos vehículos que transitaban, uno por calle Ñuble y el otro por calle San Diego. Uno de los vehículos no habría respetado la luz roja del semáforo".

Instructora de perros policiales

Por su parte, el general Álex Bahamonde, jefe de zona metropolitana oeste, destacó que la funcionaria era instructora de perros policiales.

"Trabajaba en la Escuela de Especialidades, era instructora de perros policiales, una mujer de 30 años, del grado cabo primero, y como institución estamos prestando toda la cooperación a su familia, conteniéndola, y lamentando el fallecimiento de una funcionaria de nuestra institución", sostuvo.