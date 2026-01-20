Víctor Dávila es sondeado por un tradicional equipo brasileño

El delantero chileno Víctor Dávila sumó un pretendiente en medio de los rumores que apuntan a su inminente salida de América de México.

De acuerdo al medio azteca Excelsior, el atacante está en el radar del club EC Vitória, elenco brasileño con 126 años de historia y que viene de zafar del descenso a la Serie B por apenas dos puntos.

Según el citado medio, la directiva del elenco rojinegro ya está negociando con los dirigentes de las Aguilas, quienes buscan desprenderse del criollo para liberar una plaza de futbolista No Formado en México.

"Se han entablado pláticas para iniciar el traspaso, el cual podría concretarse como préstamo por un año con opción a compra, siempre y cuando ambas partes lleguen a un acuerdo. Además, el chileno habría dado el visto bueno para salir del club, al cual llegó en el Apertura 2024, teniendo un paso con altibajos", detallaron en la publicación.

Cabe recordar que Dávila llegó a las águilas en septiembre de 2024 proveniente de CSKA de Moscú y si bien tuvo un correcto desempeño la primera mitad del 2025, nunca logró consolidarse en el esquema de André Jardine.

¿Dónde ha jugado Víctor Dávila?

Víctor Dávila, de 28 años, inició su carrera en Huachipato, desde donde emigró a Necaxa, para luego pasar por Pachuca, León, CSKA y América.

En su carrera, quien fuera seleccionado chileno suma 329 partidos como profesional y 76 goles.