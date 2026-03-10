Escándalo en la NBA: Insólito homenaje a club de striptease provocó medidas de urgencia

La directiva de la NBA anunció la suspensión definitiva de un polémico evento organizado por Atlanta Hawks, donde la franquicia estadounidense pretendía homenajear al reconocido club de striptease "Magic City" de Atlanta.

La determinación ocurrió a una semana de la actividad programada para el 16 de marzo en el duelo ante Orlando Magic, y llevó la firma del comisionado del torneo norteamericano, Adam Silver. El dirigente deportivo justificó la medida por la inquietud que generó en el entorno del básquetbol.

"Cuando nos enteramos de la promoción nos pusimos en contacto con la directiva para entender sus planes. Aunque valoramos su perspectiva, escuchamos una gran preocupación por parte de una amplia variedad de protagonistas, incluidos aficionados, socios y empleados", explicó el máximo directivo.

En la misma línea, la máxima autoridad del campeonato ratificó su postura frente al frustrado homenaje y cerró el debate. "Creo que cancelar esta promoción resultó la decisión correcta para la comunidad más amplia de la liga", agregó.

Las quejas por la propuesta publicitaria trascendieron las oficinas y llegaron hasta los propios deportistas. El pívot de San Antonio Spurs, el estadounidense Luke Kornet, criticó públicamente la iniciativa del equipo rival y cuestionó el hecho de "cosificar" a la mujer en este tipo de espectáculos.