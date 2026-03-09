Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Algarrobo: Tres personas murieron intentando rescatar a mujer que se ahogó en el mar

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Aunque en primera instancia se habló de una niña desaparecida, la información se actualizó y ello se descartó, finalmente, durante la madrugada.

Los fallecidos fueron dos hombres y dos mujeres, incluida una persona de nacionalidad estadounidense.

Algarrobo: Tres personas murieron intentando rescatar a mujer que se ahogó en el mar
 Armada

El incidente ocurrió en San Alfonso del Mar, en una playa no apta para el baño.

Tres personas murieron la tarde-noche del lunes tras lanzarse al rescate de una mujer (que también falleció) en la playa de Mirasol, en el sector San Alfonso del Mar de la comuna de Algarrobo (Región de Valparaíso), que no es apto para el baño.

La Armada desplegó un gran operativo de rescate -que movilizó a un helicóptero naval, una lancha y vehículos terrestres- tras recibir un reporte sobre personas en peligro de inmersión frente al humedal de Algarrobo Norte cerca de las 18:48 horas.

Si bien en primera instancia se habló de una niña como víctima inicial -objeto de la acción solidaria de los fallecidos, y que supuestamente se mantenía desaparecida-, dicha información se actualizó durante la madrugada, descartándose.

"Al ser una menor de edad, cinco personas adultas se tiraron al mar para poder rescatarla, todos quienes fueron arrastrados por la corriente y llevados mar adentro. Cuando llegaron los equipos de emergencia, sólo lograron rescatar a una persona, la cual fue evacuada al Cesfam de Algarrobo y posteriormente, derivada al Hospital de San Antonio por su gravedad", relataba la noche del lunes el capitán de Puerto de Algarrobo, Sergio Sánchez.

"No hay ninguna participación de un menor de edad"

Carabineros precisó con posterioridad que la persona rescatada con vida -un varón- aclaró, finalmente, que a quien realmente arrastraron las olas fue a su polola, una mujer adulta.

"No hay ninguna participación de ningún menor de edad. Es la versión oficial", enfatizó el capitán Rafael Ramírez, comisario de Carabineros de Algarrobo, que descartó, asimismo, que exista alguna víctima desaparecida, como se había indicado con antelación.

Los fallecidos en esta tragedia son dos hombres y dos mujeres, incluida una persona de nacionalidad estadounidense. El resto de las víctimas eran oriundas de Puerto Montt.

En portada