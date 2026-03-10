Tras acuerdo con oficialismo: PDG confirma a Pamela Jiles como candidata a presidir Cámara Baja

Tras lograr un acuerdo con los partidos del actual oficialismo y la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente (PDG) confirmó que postularán a Pamela Jiles como la carta para liderar la Cámara de Diputados durante este año.

Luego de firmar el acuerdo, el futuro jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, planteó que "nosotros tenemos la mejor de las relaciones con Pamela Jiles, estamos en una perfecta coordinación y esto se produce por un criterio natural, es la que tiene la experiencia. El resto de nuestros diputados llega por primera vez a la Cámara y creo que lo responsable es que sea una persona que tenga experiencia".

En noviembre pasado, Jiles había advertido que le haría "la vida imposible" desde el Congreso al Presidente electo, José Antonio Kast.

Este acuerdo ha generado críticas en sectores del oficialismo, como el caso del senador Fidel Espinoza (PS), quien escribió en su cuenta de X: "No saben lo que están haciendo. Se olvidan de todos los maltratos, de cada insulto, de cada denotación a la labor parlamentaria, a la figura presidencial anterior y actual. Estamos llegando a lo mas inaudito por ser parte de una mesa o de una comisión".

La nueva mesa de la Cámara se conocerá este miércoles, pero el acuerdo plantea que el primer año estará a cargo Jiles acompañada por vicepresidentes del PPD y el PS, mientras que el segundo año corresponderá a la DC, el tercero al PS y el cuarto nuevamente al PDG.

Ante una posible incertidumbre por los votos, el jefe de la bancada DC, Héctor Barría, reafirmó que "la Democracia Cristiana es un partido serio, todos quienes ingresaron y fueron candidatos a diputados y diputadas y fueron electos por la DC por supuesto que van a cumplir con su compromiso".

"Hemos tenido todos los diálogos necesarios, no se preocupen. Cuando ingresa a un partido político uno lo hace de manera libre, pero después el acuerdo es estar en este lado de la historia", añadió.

Para evitar esta situación, la derecha sigue buscando convencer a algunos parlamentarios de izquierda, con el fin de lograr una poco probable mayoría de los votos.

En paralelo, aún no se logra un acuerdo de este tipo en el Senado, específicamente por discrepancias en la presidencia de comisiones, por lo que si no hay algún cambio será Paulina Núñez (RN) quien lidere la Cámara Alta.