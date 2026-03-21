LeBron James se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la historia de la NBA

El basquetbolista estadounidense LeBron James alcanzó este sábado el récord de mayor cantidad de partidos jugados en la historia de la NBA. El integrante de Lakers superó la marca de 1.611 compromisos que ostentaba Robert Parish, estableciendo un nuevo hito durante el enfrentamiento contra Orlando Magic en la ciudad de Orlando, Estados Unidos.

James, apodado "King James", registra una trayectoria de 23 temporadas en la máxima categoría del baloncesto mundial. El alero disputó 548 juegos en su etapa inicial con Cleveland Cavaliers, 294 en Miami Heat, 301 en su retorno a la escuadra de Ohio y suma 469 apariciones con la indumentaria de los Lakers, conjunto donde actualmente es dirigido por el técnico JJ Redick.

El deportista de 41 años mantiene un rendimiento estelar en la presente campaña, promediando 21.3 puntos, 5.8 rebotes y 6.9 asistencias por encuentro en Estados Unidos. El base esloveno Luka Doncic, su compañero en el equipo de Los Ángeles, valoró la vigencia del veterano jugador al asegurar que la escuadra de California no logra victorias sin su presencia determinante en la cancha.

Con este logro, el máximo anotador histórico de la NBA consolidó su legado como uno de los atletas más influyentes del deporte norteamericano. Mientras Lakers busca su noveno triunfo consecutivo en la temporada regular, LeBron James continúa ampliando sus registros en los diversos Estadios del país, ratificando su condición de leyenda activa del baloncesto profesional.