Un nuevo hito para LeBron James: Ya es el tercer máximo asistidor de la NBA

LeBron James alcanzó un nuevo hito en su histórica carrera en la NBA al superar a Jason Kidd y convertirse en el tercer máximo asistidor de todos los tiempos, con 12.092 pases de anotación, durante la victoria por 131-124 de Philadelphia 76ers sobre Indiana Pacers.

El jugador de 41 años, quien llegó a Philadelphia durante el último mercado de fichajes, superó las 12.091 asistencias de Kidd con un pase a VJ Edgecombe y quedó solamente por detrás de John Stockton (15.806) y Chris Paul (12.552) en la clasificación histórica de la liga.

"Eso significa que he tenido compañeros de equipo extraordinarios. Necesitas compañeros que sean capaces de meter el balón en la canasta", destacó James, quien agregó que "cada vez que aparezco en alguna clasificación histórica de la NBA, me encanta. Me apasiona la historia de este deporte y admiro a los jugadores que estuvieron aquí antes que yo".

LeBron terminó el compromiso con 15 puntos, 11 asistencias y siete rebotes, mientras que Jaylen Brown aportó 31 unidades y Tyrese Maxey sumó 27 para los 76ers. En Indiana, Pascal Siakam destacó con 31 puntos.

En otros resultados de la jornada, San Antonio Spurs consiguió su duodécima victoria consecutiva tras imponerse por 110-102 a Utah Jazz, con 31 puntos de Dylan Harper y 26 de Victor Wembanyama. Además, Los Angeles Lakers venció por 131-123 a Phoenix Suns, gracias a una actuación de Luka Doncic que incluyó 43 puntos y nueve asistencias.