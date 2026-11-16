Kast en Vietnam: Venimos con la misión de buscar inversión y trabajo para los chilenos

El Presidente José Antonio Kast abogó desde Hanói por reforzar el intercambio comercial entre Chile y Vietnam, donde este lunes inauguró un foro empresarial en el marco de una gira asiática que también le llevará a China y Japón.

"Como Gobierno, hemos venido con una misión clara: buscar inversión y trabajo para los chilenos y también abrir oportunidades para la inversión de empresas y personas de Vietnam en Chile", señaló el Mandatario durante el evento, que reunió a autoridades gubernamentales y representantes del sector privado de ambos países.

Kast también destacó la apertura económica de Chile y Vietnam e instó a las empresas de ambas regiones a aprovechar las oportunidades que ofrecen sus relaciones comerciales y acuerdos bilaterales, al considerar que "los nuevos mercados son herramientas para impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida".

Durante el foro, la delegación chilena animó a las empresas vietnamitas a utilizar Santiago como plataforma de expansión hacia América Latina y llamó a las compañías nacionales a reforzar su presencia en el Sudeste Asiático.

Declaración conjunta

Kast también se reunió con su homólogo vietnamita, To Lam, con quien firmó una declaración conjunta en la que expresan que "Vietnam y Chile son socios claves en la región de Asia-Pacífico, comprometidos a construir una relación basada en el respeto mutuo de sus respectivos sistemas políticos, la independencia, la soberanía y la integridad territorial; con intereses equilibrados y convergentes, la observancia del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en aras de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en ambas regiones y en el mundo".

"Al ser naciones con alto grado de apertura económica y una profunda integración en el sistema comercial global, Vietnam y Chile reconocen que, para alcanzar un desarrollo próspero, las relaciones económicas internacionales deben ser abiertas, transparentes y estar basadas en normas", plantea el texto.

Además, confirmaron la realización de la Cumbre Choose Chile 2027, del 15 a 19 de marzo del próximo año en Santiago, encuentro que "representa una importante oportunidad para estrechar los vínculos con inversionistas y socios estratégicos, así como para fomentar nuevas oportunidades de negocios y fortalecer los lazos económicos y comerciales entre ambos países".

"Los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países presidirán y coordinarán con los ministerios, sectores y agencias pertinentes la elaboración de un Plan de Acción para implementar de manera concreta los objetivos de la Asociación Estratégica Vietnam - Chile", puntualizaron.