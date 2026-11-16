Homenaje de Kast a Ho Chi Minh abre debate sobre coherencia y rol de Estado

El homenaje del Presidente José Antonio Kast a Ho Chi Minh durante su visita oficial a Vietnam abrió un debate en El Primer Café sobre la coherencia entre las declaraciones desde la oposición y las responsabilidades que impone el ejercicio del poder.

Los panelistas abordaron las críticas que el Mandatario dirigió anteriormente a Michelle Bachelet por el mismo gesto y el cumplimiento de los compromisos protocolares como parte del rol de Estado.

La discusión surgió a propósito de la ofrenda floral que Kast entregó al histórico líder vietnamita, una actividad que reavivó sus antiguos cuestionamientos a la expresidenta y sus declaraciones contra Ho Chi Minh.

Aunque los participantes defendieron el cumplimiento de las ceremonias propias de una visita oficial, expresaron diferencias sobre el alcance de esa contradicción y sus consecuencias para la credibilidad de los liderazgos políticos.

Ubilla: "Es un rol de Estado"

El exsubsecretario del Interior y director del área Política y Sociedad de Libertad y Desarrollo, Rodrigo Ubilla, defendió la participación del Presidente en la ceremonia como parte de sus responsabilidades y de una agenda destinada a fortalecer las relaciones económicas.

"Es un rol de Estado", sostuvo, al destacar que Chile busca fomentar sus exportaciones hacia Vietnam y ampliar sus vínculos comerciales.

"Hay un desafío de abrirse a nuevos mercados -lo hemos dicho hasta el cansancio- que concentrarse solamente en China y en Estados Unidos, y en ese sentido tú adonde vas tendrás que hacer lo que te piden hacer", remarcó.

Ubilla también llamó a cuidar las formas del debate público, una responsabilidad que extendió a parlamentarios, ministros y otras autoridades: "La crítica política es válida; la descalificación no es válida".

Solari: El cuestionamiento es a la coherencia

El presidente del directorio del Instituto Igualdad, Ricardo Solari, coincidió en que no corresponde reprochar al Presidente por participar en el homenaje, pero distinguió ese acto de sus declaraciones anteriores.

"Me parece que es totalmente insustancial criticar al Presidente de la República de Chile por poner una ofrenda floral en el monumento de Ho Chi Minh, que es el padre de la patria de Vietnam", señaló el exministro socialista.

Sin embargo, sostuvo que el episodio abre una discusión sobre "la coherencia o incoherencia de los liderazgos", particularmente cuando las actuaciones en el Gobierno contrastan con las posiciones defendidas desde la oposición.

"Yo creo que a la base de la desaprobación del Presidente no hay pura economía, también hay esto: la falta sistemática de coherencia entre lo que dijo y lo que hace", afirmó.

Solari respaldó la participación de Chile en instancias internacionales y la promoción de inversiones, pero insistió en que ese apoyo no impide cuestionar las diferencias entre el discurso previo del Mandatario y sus decisiones en el cargo.

Arqueros reconoce contradicción, pero pide ponerla en perspectiva

Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, reconoció la contradicción entre las críticas previas de Kast y su participación en el homenaje, aunque relativizó su alcance político.

"¿Es contradictorio? Lo es, si ese es el punto, obviamente lo es. Pero para efectos del impacto que tiene, de la connotación que tiene, por favor, si eso es lo que hace la política", afirmó.

Para ilustrar su argumento, recordó los cuestionamientos que el Frente Amplio y Gabriel Boric dirigieron a los partidos de la ex-Concertación antes de terminar gobernando junto a ellos.

"Mira la crítica que les hacía a ustedes, Ricardo, les hacía el Frente Amplio, que a ustedes les hacía el presidente Boric", planteó a Solari, antes de contrastar esos reproches con la posterior colaboración en el Gobierno.

Arqueros también sostuvo que los compromisos protocolares exigen a los mandatarios participar en determinadas ceremonias, sin que ello implique abandonar sus diferencias ideológicas. Las ofrendas, explicó, "son una muestra de respeto a la soberanía y a la historia del país al cual se está visitando".

"La inversión, las relaciones económicas tienen un peso en la política hoy día y yo creo que eso es lo que está de fondo", añadió.

Ruz llama a moderar las descalificaciones

El vicepresidente de la Democracia Cristiana y presidente del directorio de Democracia y Comunidad, Luis Ruz, planteó que el episodio refleja la necesidad de cuidar el debate político, especialmente durante las campañas.

"Hoy día al Presidente Kast le toca asumir un rol de Estado y me imagino que se da cuenta que obviamente en contraste con las declaraciones que hizo se genera una dificultad", sostuvo.

El dirigente extendió ese cuestionamiento a otros liderazgos que emiten juicios severos desde la oposición y luego deben enfrentar responsabilidades de Gobierno.

Ruz llamó a recuperar una discusión centrada en propuestas y soluciones, en lugar de descalificaciones: "Aquí no nos salvamos nadie de esta crítica".

"Yo llamaría ahí en ese punto, Cecilia, y con esto termino, a volver a cultivar una cultura política democrática que cuide las formas y el fondo", concluyó.