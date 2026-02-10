[VIDEO] Combos iban, combos venían: Los Pistons y los Hornets tuvieron feroz pelea en la NBA

Detroit Pistons ratificó su gran momento al vencer por 110-104 a Charlotte Hornets, poniéndole fin a una racha de nueve festejos consecutivos del elenco de Carolina del Norte, sin embargo, el resultado deportivo quedó en segundo plano debido a un violento altercado que terminó con una lluvia de expulsiones.

El compromiso, que enfrentaba al sólido líder del Este contra unos Hornets encendidos, transcurría con normalidad hasta mediados del tercer cuarto. Fue en ese momento cuando la tensión se desbordó: Moussa Diabate cometió una falta sobre Jalen Duren, lo que desató la furia del jugador de Detroit, quien respondió empujando violentamente a su rival en el rostro.

La acción fue el detonante de una batalla campal que involucró a gran parte de los jugadores de ambos quintetos, con forcejeos y lanzamientos de golpes en diversos sectores del parquet.

Tras una larga revisión por parte del cuerpo arbitral para intentar calmar los ánimos, se determinó la expulsión de Jalen Duren e Isaiah Stewart en los Pistons, mientras que Moussa Diabate y Miles Bridges vieron la tarjeta roja en el dueño de casa.

