Justicia confirmó multa contra Canal 13 por cobertura del caso Monsalve

En un fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó a firme una multa en contra de Canal 13 por la cobertura periodística del denominado caso Monsalve, por considerar que se difundió "información inapropiada para menores en horario de protección, relacionada a causa por abuso sexual y violación".

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sancionó con 20 UTM (casi 1,4 millones de pesos) a la estación privada por le emisión de su noticiario "Teletrece Tarde" del 27 de noviembre de 2024, en el que se dio cuenta de la revisión de medidas cautelares del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, y que el fiscalizador consideró "revictimizante" y no apto para ser visionado por menores de edad, por estimar que afectaría el proceso formativo de la personalidad.

Aunque Canal 13, de propiedad del empresario Andrónico Luksic, argumentó el ejercicio de la libertad de prensa y conectó con la emisión en vivo que realizaba el mismo Poder Judicial, el CNTV alegó ante la corte que no se desconocía la libertad de información, pero "este ejercicio admite responsabilidad por los abusos cometidos", incluso después de los hechos.

"Según se ha planteado en autos, si bien la libertad de información constituye un pilar del sistema democrático, no reviste carácter absoluto, debiendo armonizarse con otros derechos y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos", dice el fallo.