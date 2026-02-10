Presunta emboscada en La Legua dejó dos carabineros heridos y un civil fallecido

Dos carabineros resultaron lesionados la madrugada de este martes en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, al ser atacados a balazos tras ser atacados a balazos durante la persecución de un vehículo sospechoso.

La policía siguió a un vehículo de vidrios polarizados, con dos ocupantes, por varias calles de Santiago, San Miguel y San Joaquín.

El enfrentamiento comenzó cuando los sospechosos ingresaron a la población: el copiloto disparó contra el patrullero mientras un grupo de personas atacaba a los uniformados con proyectiles en la intersección de Santa Catalina con Jorge Cumming.

Funcionarios lesionados y vehículo baleado

Aunque el personal policial repelió el ataque con sus armas de servicio, la patrulla recibió al menos 10 impactos de bala directos, lo que los forzó a retirarse del sector.

El conductor del vehículo policial recibió un impacto en la espalda por el rebote de una bala y el copiloto resultó lesionado por esquirlas de un disparo al parabrisas: ambos sufrieron heridas leves y ya fueron dados de alta.

El general Víctor Vielma, jefe subrogante de la Zona Metropolitana Santiago Oeste, señaló que los efectivos fueron víctimas de una trampa al ingresar a La Legua: "Fueron esperados, emboscados y atacados a balazos por diferentes personas".

Investigación por civil fallecido

Minutos después de que Carabineros abandonara La Legua, se encontró a un hombre adulto herido de bala cerca del lugar de los hechos. Fue trasladado de urgencia al Hospital Barros Luco, donde falleció.

Las autoridades realizan peritajes en la zona y revisan cámaras de seguridad y corporales de los policías para determinar la dinámica del ataque y si el civil fallecido participó o fue víctima colateral.