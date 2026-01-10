Síguenos:
Tópicos: Deportes | Baloncesto | NBA

[VIDEO] Increíble momento en la NBA: Arbitro salió en silla de ruedas por lesión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Uno de los jueces más experimentados de la NBA, de 59 años, sufrió problemas físicos en pleno partido.

En el duelo entre Orlando Magic y Philadelphia 76ers, jugado en el Kia Center de Orlando, se vivió una situación inesperada luego de que el árbitro Bill Kennedy, uno de los jueces más reconocidos de la NBA, debiera retirarse del partido en silla de ruedas tras lesionarse la pierna derecha durante el primer cuarto.

El incidente se produjo cuando restaban 2 minutos y 38 segundos para el cierre del periodo. Kennedy, de 59 años, se desplazaba por la cancha durante un contraataque de los 76ers cuando comenzó a renguear. Tras solicitar un tiempo muerto, se desplomó de rodillas y recibió atención inmediata por parte del cuerpo médico.

- Revisa la secuencia:

