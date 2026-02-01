20th Century Studios estrenó este domingo por la noche el trailer oficial de la esperada secuela de "The Devil Wears Prada" ("El diablo se viste a la moda"), que volverá a contar con la actuación de Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci y Emily Blunt.

El filme se estrenará en las salas de cines el 30 de abril, 20 años después de que la primera película se convirtiera en un éxito tanto para la crítica como en taquilla.

LEER ARTICULO COMPLETO