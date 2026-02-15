¿Qué tal? Coquimbo Unido lanzó al mercado su propia cerveza

A través de sus redes sociales, y tras ganarle el clásico a Deportes La Serena, Coquimbo Unido lanzó con bombos y platillos su propia marca de cerveza.

Hace algunos días, los "piratas" ya habían palpitado el estreno oficial del "sabor del campeón".

Finalmente, el brebaje, variedad pilsen lager (4,6°) y fabricada en Valparaíso por la cervecería Del Puerto, llegó a los anaqueles el sábado 14 de febrero recién pasado, a $2.890.

En línea con los recientes éxitos deportivos, el diseño de la lata muestra a un pirata levantando el trofeo de la Liga de Primera obtenida en 2025, junto a la palabra "Campeones" y el nombre del equipo.

La cerveza del club aurinegro es exclusiva de supermercados Lider, siendo furor en la sucursal de Coquimbo pese a su precio por lata, pues el primer stock se agotó rápidamente.