Colombia venció a Chile en Valdivia por las Clasificatorias al Mundial de Baloncesto 2027

La selección de Colombia silenció el Coliseo "Antonio Azurmendi" de Valdivia este viernes tras derrotar a Chile por 78-86 en la segunda ventana del clasificatorio de las Américas rumbo al Mundial de Baloncesto de Catar 2027. El quinteto visitante aprovechó un dubitativo inicio del equipo nacional para cimentar una ventaja que resultó irremontable para los dirigidos por el cuerpo técnico local.

El base colombiano Hansel Atencia resultó la figura excluyente del compromiso al totalizar 19 unidades, convirtiéndose en el máximo anotador de la jornada en el sur de Chile. La escuadra "cafetera" marcó diferencias desde el primer cuarto, periodo que finalizó con un expresivo 28-12 gracias al despliegue del base Romario Roque, quien aportó diez puntos tempraneros para el conjunto forastero.

Pese a la desventaja inicial, el alero chileno Felipe Haase lideró la reacción de Chile en el segundo tramo, recortando la brecha a solo cinco puntos antes del descanso. El jugador nacional registró 16 puntos y una alta efectividad desde la línea de tres, secundado por el base Ignacio Varela, quien acumuló 15 tantos para el equipo chileno en la Región de los Ríos.

Sin embargo, Colombia retomó la manija del encuentro en el tercer cuarto para sellar una diferencia de diez unidades. Con este resultado, el equipo colombiano ascendió al segundo lugar del Grupo C, zona donde también participan las potencias de Brasil y Venezuela. El conjunto nacional se enfoca ahora en los duelos de marzo, donde enfrentará a los venezolanos con la obligación de sumar para mantener opciones reales de clasificar.

El camino al certamen de Catar contempla todavía cuatro ventanas adicionales de competencia. Bajo el sistema de partidos de ida y vuelta, Chile busca asegurar un lugar entre los tres mejores de su zona para acceder a la fase decisiva, donde se cruzarán los mejores seleccionados del continente para definir los boletos a la cita mundialista de 2027.