Pastor Rocha triunfó con una frenética y efectiva rutina en Viña 2026

El comediante Pastor Rocha tuvo un exitoso debut en el Festival de Viña del Mar con una frenética y efectiva rutina que estuvo cruzada por su experiencia en la iglesia evangélica.

El humorista, cuyo nombre real es Santiago Endara, comenzó su actuación caracterizado como Pastor Rocha entregando sus populares prédicas llenas de chistes. Incluso tuvo un segmento político donde mencionó a Boric, Kast y hasta al fallecido Sebastián Piñera. "Roate el cielo San Seba", dijo, desatando risas.

Luego cambió su atuendo y se presentó con su nombre real para contar cómo se convirtió en pastor de la iglesia evangélica.

"Yo sí soy cristiano. El Pastor Rocha es un personaje que no nació para burlarse de nadie. Nació para desnudar aquellos abusos y miedos que disfrazaron de fe", explicó tras recibir las Gaviotas de Plata y Oro.

"Me cansé que se utilice a Dios como un arma. De estos líderes religiosos que hablan de amor y discriminan a otros. No creo que Dios quiera que odiemos a nadie en su nombre. Creo en una iglesia que ama sin preguntar a quien. Si otra iglesia es posible, otro mundo también es posible. Es por eso que soy cristiano", concluyó Endara.

En su bis Pastor Rocha invitó a un actor para un sketch inspirado en "Better Call Saul" y continuó con sus "milagrosas" anécdotas, con menciones a Michelle Bachelet, Cathy Barriga y Marcela Cubillos.