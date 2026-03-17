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Tópicos: Deportes | Ciclismo | Chilenos

Aranza Villalón logró un meritorio bronce en el Panamericano de Ruta

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La nacional fue tercera en la prueba contrarreloj.

Aranza Villalón logró un meritorio bronce en el Panamericano de Ruta
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La experimentada ciclista chilena Aranza Villalón sigue exhibiendo su notable vigencia al sumar un nuevo bronce en la contrarreloj Élite del Campeonato Panamericano de que se está realizando en Montería, Colombia.

Aranza solo fue superada por las estadounidenses Kristen Faulkner (actual campeona olímpica) y Emily Ehrlich.

La pedalera chilena ya había sido subcampeona en Panamá 2023 y tercera en Sao José dos Campos en Brasil 2024 en la misma prueba.

Además, fue bronce en los Juegos Panamericanos Santiago.

En tanto, el nacional Luciano Carrizo se quedó con el subcampeonato en la contrarreloj de la categoría juvenil.

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