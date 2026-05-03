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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Dos muertos y una mujer en riesgo vital: Investigan presunta balacera en San Ramón

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Una de las víctimas fue hallada sin vida al interior de un auto, mientras que otra arribó al Hospital Padre Hurtado con heridas, hasta que finalmente perdió la vida.

Dos muertos y una mujer en riesgo vital: Investigan presunta balacera en San Ramón
 @ECOH_FiscaliaRM (X)

Los hechos presuntamente comenzaron en la esquina de las calles Ismael Tocornal y Mariano Latorre, donde "se encontraron entre siete a ocho" evidencias balísticas, informó el equipo ECOH de la Fiscalía.

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El equipo ECOH de la Fiscalía y la PDI investigan una presunta balacera en San Ramón que dejó dos hombres fallecidos y una mujer internada en riesgo vital.

Los hechos quedaron al descubierto cuando, en la esquina de las calles Mariano Latorre con Ismael Tocornal, se encontró un vehículo con una persona al interior fallecida por impactos balísticos.

En paralelo, al Hospital Padre Hurtado llegó una mujer baleada, que presuntamente es dueña del móvil referido y tuvo que ser internada en riesgo vital; y, posteriormente, arribó al mismo centro asistencial un tercer sujeto herido, que finalmente murió. 

"Son tres víctimas, dos de sexo masculino y una de sexo femenino. Los dos hombres se encuentran fallecidos. Todos son chilenos. Los hombres tenían 19 y 39 años, y la mujer 46", precisó el fiscal ECOH Sebastián Gana.

"Son personas que, aparentemente, son de este sector, pero no tenemos claridad si se trata de bandas (criminales) o no. En el sitio del suceso hay evidencia balística, son alrededor de siete u ocho" muestras, agregó el persecutor.

Una de las principales hipótesis del Ministerio Público es que todo ocurrió luego de un presunto intento de ingreso a una vivienda, lo que motivó una discusión entre las partes que causó que el dueño alerte a su entorno cercano y, luego, se originase un enfrentamiento armado.

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