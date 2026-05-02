Colo Colo irá por el liderato exclusivo en su duelo pendiente ante Coquimbo Unido

En medio del retorno de la Copa de la Liga, tanto Colo Colo como Coquimbo Unido aprovecharán para ponerse al día con su duelo pendiente por la novena fecha en la Liga de Primera, el cual se disputará este domingo a partir de las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio Monumental.

Los "albos" afrontan este duelo con la oportunidad de volver a posicionarse como el puntero, ya que tras vencer a Universidad de Concepción emparejaron los 21 puntos de Deportes Limache, líder por diferencia de gol.

Fernando Ortiz no dejará nada al azar y para este compromiso formará con: Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Alvaro Madrid; Leandro Rodríguez (o Claudio Aquino) y Maximiliano Romero.

Por su parte, los "piratas" retornan a Macul después de lo que fue el 1-1 con el que se estrenaron en la Copa de la Liga. El vigente campeón, que marcha octavo con 16 puntos, solicitó la postergación de este duelo por su participación en la Copa Libertadores y ahora llegan con ánimos renovados tras un épico 2-1 en su visita a Unión La Calera.

Con arbitraje de Héctor Jona, todos los detalles de este duelo clave para la definición de la liga los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.