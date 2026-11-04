El Grand Prix Lago Ranco alcanzará un récord de participantes este sábado

Más de 1.400 ciclistas participarán este sábado 7 de noviembre en la octava edición del Grand Prix Lago Ranco, competencia que contempla un recorrido de 114 kilómetros alrededor del lago, en la Región de Los Ríos, y que alcanzará un récord de inscritos desde su creación en 2018.

La carrera, considerada por sus organizadores como la más masiva del ciclismo nacional, tendrá su largada a las 09:00 horas en Bahía Coique, en la comuna de Futrono, y reunirá tanto a deportistas de alto rendimiento como a aficionados provenientes de distintos puntos del país.

El evento también contempla la participación de la comunidad local, en una jornada que combinará deporte y naturaleza. Las inscripciones continúan abiertas y todavía quedan cupos disponibles para quienes deseen participar, a través del sitio www.grandprixlagoranco.cl.