¿Dónde comprar y cuánto valen las entradas para el duelo entre Ñublense y Colo Colo?

Luego de un par de días de espera, Ñublense finalmente dio inicio oficial a la venta de entradas para el trascendental choque ante Colo Colo, duelo que se disputará este domingo 7 de noviembre en Chillán y donde los albos tienen la opción matemática de consagrarse campeones de la Liga de Primera.

La comercialización de los boletos quedó radicada en la plataforma Passline.com, luego de que el proceso sufriera diversos contratiempos administrativos que obligaron a retrasar su apertura, programada originalmente para ayer martes.

Para este crucial compromiso, las autoridades de la Región de Ñuble autorizaron un aforo total de 7.500 espectadores en el Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún", reducto donde se proyecta una masiva llegada de fanáticos populares para acompañar al cuadro dirigido por Fernando Ortiz.

En materia de seguridad y distribución del público, la hinchada de Colo Colo será ubicada en el sector Andes con valores que parten en los 40 mil pesos.

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