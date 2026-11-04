Robert Funk, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, afirmó en Cooperativa que el contundente triunfo del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos -que se ha descrito como un "tsunami azul"- podría derivar en un juicio político contra el presidente Donald Trump, pero no se cuenta con los votos para poder removerlo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el analista político explicó que, históricamente, "en las elecciones de medio tiempo los electores norteamericanos suelen votar por el partido de oposición, particularmente en la Cámara de Representantes. Hay una tendencia en esta dirección, pero la magnitud de la derrota es realmente algo sorprendente".

El académico enfatizó que, con este resultado, "Trump pierde el control de su agenda legislativa. Es un presidente que no se preocupa tanto de eso si uno piensa, por ejemplo, en los aranceles o la guerra en Irán, que no pasaron por el Congreso. Pero claramente en los últimos dos años ha contado con un Congreso que no le hace mucho contrapeso y eso va a cambiar".

Asimismo, el profesor aseguró que es "posible un impeachment" contra el republicano, pero "no están los votos en el Senado para remover al presidente, que necesitan dos tercios. Trump ya vivió en su primer gobierno dos procesos que al final quedaron en nada. Así que no está claro de que haya mucho ánimo en este momento en la Cámara para aquello".

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