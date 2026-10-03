Martín Vidaurre brilló con un nuevo podio en la Copa del Mundo de Lake Placid

El ciclista nacional Martín Vidaurre ratificó su extraordinario presente deportivo este fin de semana al subirse al podio en la fecha de la Copa del Mundo de Mountain Bike de la UCI, disputada en Lake Placid, Estados Unidos.

El deportista del Team Chile remató en el tercer lugar del cross country olímpico (XCO) tras protagonizar un cierre de carrera dramático y milimétrico.

Vidaurre cruzó la meta con un tiempo de 1 hora, 23 minutos y 22 segundos, quedando a tan solo un segundo del ganador de la prueba, el británico Charlie Aldridge (oro), y del suizo Filippo Colombo, quien se quedó con la plata tras un ajustado sprint final.

Con esta medalla de bronce, el pedalero chileno sumó su tercer podio consecutivo en la élite del circuito planetario, confirmando su gran cierre de temporada y su consolidación entre los mejores exponentes del ciclismo de montaña a nivel mundial.