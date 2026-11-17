La Roja sumó otra opaca actuación y cerró el año con un empate frente a Colombia
La selección de Nicolás Córdova no pudo levantarse y estuvo cerca de perder su último partido del 2026.
La selección de Nicolás Córdova no pudo levantarse y estuvo cerca de perder su último partido del 2026.
La selección chilena coronó su complejo momento con un amargo término del año futbolístico 2026, gracias a una baja presentación y un empate 0-0 frente a Colombia como local en el Estadio Monumental.
El conjunto nacional tuvo el balón y se ordenó al inicio, pero no pudo concretarlo en ataque y terminó complicado por el conjunto "cafetalero", que pese a sufrir dos lesiones importantes tomó la batuta y dominó la segunda mitad.
Lawrence Vigouroux nuevamente salvó a La Roja en la era Córdova con un penal atajado a Luis Javier Suárez y seguras atrapadas ante un par de remates desde fuera del área.
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