Nicolás Córdova, entrenador de la selección chilena adulta de fútbol, hizo un recuento del 2026 tras cerrar el año con un empate frente a Colombia y apuntó su futuro en la banca de La Roja, y señaló que la posta debería tomarla Manuel Pellegrini, técnico de Real Betis.



En conferencia de prensa, señaló que el los torneos de las series menores "es nuestro horizonte inmediato", destacando que inmediatamente viajará a Catar para sumarse a la delegación del Mundial sub 17, y luego alistar el Sudamericano sub 20 a mitad de enero.

"Respecto a lo que pase en la selección mayor, tienen que pasar un montón de cosas en el medio, sobre las que nosotros no tenemos injerencia. Cerrando este ciclo con la selección adulta, nuestro foco vuelve a estar cien por ciento en las selecciones juveniles", indicó.

"No me quiero extender tanto en proyectar la Eliminatoria. Lo que sí, es que ha sido un año de muchas decisiones difíciles de tomar. Hacer un cambio generacional después de lo exitosa que fue la generación anterior no es fácil. Es complejo, sobre todo porque tomas decisiones que a veces son difíciles de explicar, pero siempre hemos creído en el proyecto", expresó.

Córdova aseguró que en su proceso "las cosas positivas han sido básicamente atreverse a hacer un recambio, atreverse a ir a jugar nueve partidos solo contra selecciones mundialistas".

"Podríamos haber jugado contra otras selecciones, pero hemos decidido jugar partidos muy difíciles a costa de perder e incluso vernos mal, pero es parte del crecimiento. Para eso hay que atreverse y estoy seguro de que esto va a tener grandes réditos para el fútbol chileno", argumentó.

"En cuanto a quién dejar la posta, creo que estaríamos todos de acuerdo en decir que a Manuel Pellegrini. Esperemos que eso suceda. Sabemos que depende de un montón de factores, pero me encantaría que pudiese venir y coronar su tremenda carrera llevándonos a un Mundial en el 2030", complementó.

"Tengo muchas conversaciones con él, lo cual es normal entre entrenadores, y siempre lo escucho con mucha atención. Respecto a la búsqueda (de jugadores), siempre hay que seguir buscando a nivel de selección. Eso requiere tiempo y partidos, no sé cuántas veces lo he explicado este año", agregó.

"Nosotros estamos optimistas. Sabemos que es difícil y hemos tenido la valentía de hacerlo, algo a lo que no se atrevió nadie más con otros pergaminos. En ese sentido, mi tranquilidad es máxima", aseveró.

"Hasta el penal, dominamos completamente el partido"

Respecto a la igualdad ante Colombia, para Córdova "al menos hasta el penal, estábamos dominando completamente el partido, con una efectividad muy alta desde el control del juego, la cantidad de pases y haciendo muy buenas presiones".

"El partido se dio vuelta en el segundo tiempo y terminó pasando todo lo contrario. Ellos tuvieron el control del segundo tiempo completamente. Al final, el empate más o menos está equilibrado respecto a lo que pasaron en los dos tiempos".

Córdova también tuvo palabras para destacar al arquero Lawrence Vigouroux, héroe de La Roja en los últimos partidos y que salvó el cero al atajarle un penal a Luis Javier Díaz durante la primera etapa.

"Lo de Lawrence es por mérito propio. Creemos que es un muy buen arquero y un muchacho espectacular. Juega en la Championship, que es una de las ligas más competitivas del mundo; es titular hace años en un club que pelea por subir a la Premier League y tiene todos los pergaminos para estar acá", resumió.