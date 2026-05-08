Martín Vidaurre se llevó el "Rider of the round" en el debut del Mundial de MTB

Tras 25 años de espera, las Copas del Mundo de Cross-Country Olímpico (XCO) y Short Track (XCC) regresaron a suelo asiático en el complejo de Mona YongPyong, de Corea del Sur, sitio donde el chileno Martín Vidaurre inició su camino en la UCI WHOOP MTB World Series 2026.

La competencia comenzó el sábado con el XCC, una prueba explosiva donde el atleta de Red Bull cruzó la meta en la undécima posición con un tiempo de 24:30, quedando a apenas 21 segundos del líder, el francés Mathis Azzaro.

Sin embargo, en el XCO del pasado domingo el circuito coreano se transformó en una verdadera "trampa" de barro. A pesar de las condiciones y de sufrir un contratiempo que lo obligó a cambiar una rueda, Vidaurre remontó para llegar en el vigésimo lugar (1:30:36), en una carrera dominada por el suizo Dario Lillo.

Más allá de los cronómetros, la capacidad para sobreponerse a la adversidad junto con su desempeño en un terreno hostil, condecoró al chileno con el prestigioso reconocimiento "Rider of the Round" de esta primera fecha.

El WHOOP UCI MTB World Series 2026 presenta un calendario ambicioso de 14 fechas distribuidas en Asia, Europa y América del Norte. La próxima cita será del 22 al 24 de mayo en Nové Mésto Na Moravé, República Checa.