Travesía de ultradistancia abrió inscripciones para unir Puerto Varas y Ushuaia

Final Frontier Patagonia 2027 abrió oficialmente sus inscripciones para la segunda edición de la travesía de ciclismo de ultradistancia, que partirá el 6 de marzo desde Puerto Varas y tendrá como destino final Ushuaia, después de recorrer cerca de 3.000 kilómetros por territorio chileno y argentino.

La actividad, que no tiene carácter competitivo, se extenderá hasta el 30 de marzo y contempla un máximo de 200 participantes. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de noviembre o hasta completar los cupos disponibles.

El trazado combinará asfalto y grava y recorrerá sectores de la Carretera Austral, la Ruta 40 y Tierra del Fuego, atravesando dos países, tres cruces fronterizos y siete parques nacionales. Quienes quieran ser reconocidos como finalistas del recorrido completo deberán arribar a Ushuaia dentro de un plazo máximo de 24 días.

La organización también habilitó alternativas para quienes no completen la ruta íntegra. El primer punto de control será Huemul, en Coyhaique, ubicado a 724 kilómetros de la partida y con un plazo de siete días; el segundo será Guanaco, en El Calafate, a 1.805 kilómetros y con un límite de 15 días; mientras que el tercero será Puma, en Punta Arenas, situado a 2.435 kilómetros y con un máximo de 20 días.

"De momento tenemos más de 100 inscritos de 25 países y esperamos seguir creciendo con participantes de todo el mundo para esta segunda edición", señaló Mercedes Weise, directora creativa de Final Frontier Patagonia.

La travesía se desarrolla bajo un formato de bikepacking autosuficiente, sobre una ruta fija y sin asistencia durante el trayecto. No existen podios ni clasificación de ganadores, por lo que cada ciclista administra su propio ritmo respetando los plazos establecidos para los distintos puntos de control.

La propuesta busca combinar el desafío físico y mental del ciclismo de larga distancia con el conocimiento del territorio y las comunidades de la Patagonia, permitiendo a los participantes recorrer la zona a su propio ritmo y mantener contacto directo con sus paisajes y habitantes.

La primera edición, disputada en 2026, quedó registrada en el documental "SOUTHBOUND", producción que sigue la experiencia de los participantes desde la partida hasta el extremo sur y retrata tanto las exigencias de la ruta como la convivencia entre los ciclistas y las comunidades encontradas durante el recorrido.