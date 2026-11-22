El cantante británico Ed Sheeran se presentó este sábado en el Estadio Bicentenario de La Florida, en la primera de sus dos fechas en Chile de su gira Loop Tour.

Sheeran, quien ha estado envuelto en la polémica tras la exclusión del rapero Macklemore de su gira, hizo un repaso a sus hits guitarra en mano y logró conquistar rápidamente a sus fans, volviendo a presentarse en el mismo escenario este domingo.

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