Chile vuelve a ser el epicentro del ciclismo regional con la segunda edición del Valdivia Bikefest

Del 29 de enero al 1 de febrero, la ciudad de Valdivia volverá a vibrar al ritmo del ciclismo con la segunda edición del Valdivia Bikefest, evento internacional que reunirá a los mejores exponentes del MTB y Cross Country Olímpico (XCO), en una verdadera fiesta deportiva de las disciplinas con los majestuosos paisajes de la ciudad como telón de fondo.

Más allá de ser un atractivo turístico-deportivo, Martín Vidaurre, actual subcampeón de la Copa UCI XCO, explicó que como organizador: "Valdivia Bikefest nace como un desafío familiar y personal de crear un evento de alto estándar que busca convertirse en un circuito de la Copa del Mundo. Tuvimos gran éxito en la primera edición, y en esta se suman novedades, muchas carreras de niños y un gran nivel profesional".

Organizado por MVK Sports junto al Club Federado Chile Ciclismo Río Cruces, el certamen que tendrá lugar en el Parque Asenav, promete superar todas las expectativas con circuitos exigentes, estándares internacionales y un entorno natural privilegiado para el desarrollo del ciclismo.

No obstante, la competencia no solo está pensada para competidores de élite, sino también para el público general y las familias que buscan vivir una experiencia deportiva integral. Por tales razones, habrá categorías para distintos niveles, desde riders de alto rendimiento hasta categorías formativas.

Habrá actividades para todas las edades, combinando deporte, naturaleza y entretención, adelantó el atleta de Red Bull, que con su gran conocimiento del deporte y su determinación buscará convertir al evento en el más importante de Chile y América.