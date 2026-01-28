Hardline Australia 2026: Regresa el circuito más extremo del planeta

Red Bull Hardline Australia 2026 regresa al icónico Maydena Bike Park los días 7 y 8 de febrero, reafirmándose como la carrera de descenso más arriesgada y el escenario definitivo donde solo los riders más audaces se atreven a competir.

Con un recorrido de 3,4 kilómetros, velocidades que superan los 60 km/h, caídas de más de 10 metros y secciones técnicas implacables, Red Bull Hardline vuelve a desafiar los límites de lo posible sobre dos ruedas.

La edición 2026 marca el duodécimo año de esta competencia desde su creación en Gales en 2014, y lo hace con un trazado modificado, especialmente en su sección superior, que eleva aún más el nivel de dificultad y espectacularidad.

Entre las figuras confirmadas destaca el canadiense Jackson Goldstone, campeón defensor de la edición 2025, quien volverá a Maydena tras una actuación memorable. Junto a él estarán nombres de peso como Asa Vermette, el ganador más joven en la historia de Hardline; el australiano Troy Brosnan; Rónán Dunne, Charlie Hatton, Szymon Godziek, Johnny Salido, Bienvenido Aguado y Weston Lukens, conformando un cartel de altísimo nivel en la categoría masculina.

En la competencia femenina, la atención estará puesta en Gracey Hemstreet, campeona 2025, quien regresa para defender su título frente a rivales de primer nivel como Louise-Anna Ferguson, histórica por ser la primera mujer en completar el circuito completo de Red Bull Hardline en Gales, y Chelsey Kimball, una de las corredoras más sólidas del descenso extremo actual.

Listado completo de riders:

Aaron Gwin (USA)

Gee Atherton (UK)

Asa Vermette (USA)

Rónán Dunne (IRE)

Kaos Seagrave (UK)

Théo Erlangsen (SA)

Bernard Kerr (UK)

Jackson Goldstone (CAN)

Charlie Hatton (UK)

Troy Brosnan (AUS)

Dan Booker (AUS)

Sam Hill (AUS)

Luke Meier-Smith (AUS)

Brook Macdonald (NZ)

Darcy Coutts (AUS)

Connor Fearon (AUS)

Edgar Briole (FRA)

Matteo Iniguez (FRA)

Gracey Hemstreet (CAN)

Lou Ferguson (SCT)

Mikayla Parton (SCT)

Jess Blewitt (NZ)

Kade Edwards (UK)

Matt Jones (UK)

Para los aficionados, la experiencia 2026 será más grande que nunca. El evento

contará con zonas de acceso exclusivo para espectadores a lo largo de todo el recorrido, lanzaderas hasta la cima de la montaña para obtener los mejores ángulos de visión y un ambiente de festival que se extenderá más allá de la pista.

Red Bull Hardline Australia 2026 promete, una vez más, ser un espectáculo ineludible del mountain bike mundial, donde la técnica, la velocidad y el coraje se combinan en uno de los recorridos más extremos jamás construidos.

En Chile el evento podrá ser visto en vivo en la transmisión que ofrece Red Bull TV.