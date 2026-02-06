"Botón Rojo": Conaf advierte riesgo crítico de incendios forestales para el fin de semana

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) advirtió a la población ante un aumento crítico en el riesgo de incendios forestales, con un punto álgido proyectado para el próximo sábado 7 de febrero.

Este día, se estima que alrededor de 100 comunas y más de 2,2 millones de hectáreas a lo largo del país se encontrarán bajo condiciones de alto riesgo, lo que demanda una extrema precaución por parte de la ciudadanía.

Esta proyección es el resultado de la aplicación del "Botón Rojo", una herramienta desarrollada por Conaf permite la identificación precisa de aquellos territorios con un elevado potencial de ignición y rápida propagación de siniestros forestales, facilitando así una gestión preventiva más efectiva y focalizada.

Regiones como Maule, Ñuble, O'Higgins, Metropolitana, Biobío y La Araucanía han sido designadas bajo un esquema de particular vigilancia y requieren la máxima cautela debido a las proyecciones de peligro extremo. (FOTO: ATON)

"Como dice nuestra campaña de prevención: todos los incendios forestales tienen nombre y apellido. En Chile, el 99,7% son causados por acción humana, lo que significa que prácticamente todos podrían evitarse", advirtió el director ejecutivo del organismo, Rodrigo Illesca.

En esta línea, reiteró el "llamado a la responsabilidad: no encienda fuego al aire libre, no queme basura en zonas rurales, tenga precaución al usar maquinaria que genera chispas y extreme los cuidados en estos días de mayor riesgo. La prevención depende de cada uno de nosotros".

Las zonas de riesgos y un nuevo llamado a la prevención

El riesgo elevado no se limita al sábado. Para este viernes, se espera un incremento importante en la zona central, abarcando 36 comunas, principalmente en las regiones de O'Higgins y Metropolitana, con especial énfasis en localidades como Santa Cruz, Melipilla y Paine.

Si bien el domingo mostrará una leve disminución, el peligro se mantendrá considerable en Maule y O'Higgins, y solo se espera un descenso marcado a partir del lunes 9 de febrero, aunque persistirán zonas bajo atención en la Región Metropolitana y O'Higgins.

Frente a cualquier indicio de fuego, se recomienda comunicarse de inmediato al número de emergencia 130 de Conaf. (FOTO: ATON)

Ante este panorama, Conaf reiteró una serie de acciones preventivas fundamentales para evitar tragedias:

No realizar quemas de ningún tipo , especialmente entre este viernes y domingo.

, especialmente entre este viernes y domingo. No usar maquinaria que genere chispas en zonas con vegetación seca.

en zonas con vegetación seca. No encender fogatas ni parrillas en sectores rurales o forestales.

en sectores rurales o forestales. Posponer trabajos agrícolas o forestales de riesgo para después del lunes.

para después del lunes. Mantener limpio el entorno de su vivienda, eliminando pastizales secos.

Finalmente, si una persona detecta un incendio forestal, es crucial actuar con celeridad y cautela. Se debe llamar de inmediato al 130 de Conaf, indicar la ubicación exacta del fuego, abstenerse de intentar combatirlo por cuenta propia y, fundamentalmente, evacuar siguiendo siempre las instrucciones de las autoridades.