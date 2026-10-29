Falleció Luis Díaz Cid, Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2025

Una profunda tristeza embarga al periodismo chileno tras confirmarse el sensible fallecimiento de Luis Díaz Cid, reconocido profesional de las comunicaciones que fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2025 y quien fuera corresponsal de Radio Cooperativa.

Nacido el 16 de octubre de 1955 en la ciudad de Angol, Díaz Cid forjó su vida personal y profesional en la Región del Biobío. Cursó sus estudios de periodismo en la sede de Concepción de la Universidad del Desarrollo para luego forjar su carrera en la prensa escrita en los diarios El Sur y Crónica, además de cumplir destacadas labores en la televisión local.

De manera paralela, durante años se desempeñó como corresponsal de Radio Cooperativa en la Región del Biobío.

Su dedicación, pluma y aporte a la difusión de la actividad física le valieron ser reconocido por sus pares con el máximo galardón de la especialidad al adjudicarse el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2025.