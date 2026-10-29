Economistas coinciden en necesidad de acuerdos para enfrentar crisis de empleo

En el contexto de la publicación de la nueva cifra de desempleo en el país, que alcanzó el 9,8%, con un alza de 1,3% respecto del mismo periodo en 2025, los economistas convocados a debatir en El Primer Café de Cooperativa coincidieron en la importancia de la importancia de que se logren acuerdos para avanzar en soluciones a la crisis que se enfrenta.

Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda y académico de la Facultad de Economía y Negocias de la Universidad de Chile, expuso que "es fundamentar que veamos el tema del desempleo como un tema nacional. Eso requiere de apertura por parte del ministro Jorge Quiroz para ver cómo salimos caminando hacia ese largo plazo que él propone".

"El tema político no ayuda. La gran preocupación que tenían era si el Gobierno iba a ser capaz de tener continuidad. Hoy pareciera que el ministro tiene la filosofía de avanzar sin transar. El desempleo respecto del año pasado subió más, la diferencia aumentó. Es una situación que hay que abordar como prioridad uno", añadió.

"En el problema del empleo hay un tema estructural y otro coyuntural. Cómo hacemos para alcanzar un acuerdo. Se requieren acuerdos. No se puede entrar a la conversación diciendo que no se va a cambiar nada del plan a largo plazo. Si se entra a una conversación sin cambiar nada, para qué conversamos. Lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido correcto. El tema político es clave y se mezcla con lo de llegar a mayores acuerdos. Se debe cambiar el lenguaje del ministro de Hacienda. Decir que no va a cambiar nada no ayuda", sentenció.

Una visión generalizada

El consultor independiente Luis Felipe Lagos calificó el tema del desempleo como "una emergencia" y coincidió con lo expuesto por Micco: "Estoy muy de acuerdo en lo que dicen de llegar a consensos. Creo que el problema es la política y no la economía. El grado de acuerdo entre economistas de diferentes visiones es enorme. Pero en el aspecto político no hay acuerdo, hay fragmentación, se busca cambiar todo lo que hicieron los otros".

Luis Eduardo Escobar, director de Fundación Chile, expuso como ejemplo que "si uno mira los países que tienen éxito, sobre todo países asiáticos y países nórdicos, lo que se constata es que hay altos grados de consenso social sobre lo que va a ser el país. En Chile desde hace rato no tenemos consenso. Hay un problema de desconfianza social, de falta de acuerdos, de polarización en un sistema político que no funciona".

Y Macarena García, economista de Libertad y Desarrollo, afirmó que "el largo plazo importa. No voy a contratar gente si voy a tener dificultades en tres años más. Las expectativas de un sistema político polarizado meten ruido respecto de lo que viene en el futuro".