Cumbre con Kast: Alcalde de Concepción gritó "todos los corruptos van a caer" y se largó

Un tenso y confuso momento se vivió este jueves durante la Cumbre de las Regiones, realizada en el Gobierno Regional (GORE) del Biobío, en Concepción, con la presencia del Presidente José Antonio Kast.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, manifestó públicamente su respaldo a la concejala de Talcahuano Elena Retamal, a quien pidió ponerse de pie para recibir el aplauso de los asistentes.

Posteriormente, el jefe comunal se retiró del salón gritando: "¡Todos los corruptos van a caer!".

El episodio ocurrió en medio de la situación que enfrenta el delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, quien no participó en las actividades oficiales ni estuvo presente en la recepción del Mandatario en la región tras una denuncia de su exesposa por violencia intrafamiliar.

La situación generó sorpresa entre los asistentes y abrió interrogantes sobre el trasfondo del gesto del alcalde.

La actividad, además, comenzó con cerca de una hora de retraso.