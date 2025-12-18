Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.8°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

Con visitas desde Chile: Sergio Jadue se casará en Miami

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El expresidente de la ANFP tiene todo listo para la ceremonia en Estados Unidos.

Con visitas desde Chile: Sergio Jadue se casará en Miami
 @SergioJadue (Instagram)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras 10 años fuera de Chile, y a la espera de su conocer su condena por el "FIFA Gate", el exdirigente de fútbol Sergio Jadue cuenta las horas para contraer matrimonio en Miami, Estados Unidos.

Según el medio de la región de Valparaíso G5 Noticias, Jadue se casará con otra oriunda de La Calera: Karen Reinoso, agrónoma y empresaria en diversos rubros.

El mencionado portal señaló que la ceremonia se realizará este viernes 19 de noviembre, con la visita de amigos y familiares directamente de la provincia de Quillota y otras zonas de la región.

Así, el otrora presidente de la ANFP –inhabilitado de por vida por la FIFA– dará un nuevo paso en el plano personal, todo mientras continúa bajo la condición de testigo protegido del FBI.

Además, el día de su matrimonio coincidirá con el estreno de una entrevista que sostuvo en el espacio "¿De qué lado estás?" de la emisora web Europa Beat; instancia que ya tuvo un llamativo adelanto a inicios de mes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada