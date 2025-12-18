Con visitas desde Chile: Sergio Jadue se casará en Miami

Tras 10 años fuera de Chile, y a la espera de su conocer su condena por el "FIFA Gate", el exdirigente de fútbol Sergio Jadue cuenta las horas para contraer matrimonio en Miami, Estados Unidos.

Según el medio de la región de Valparaíso G5 Noticias, Jadue se casará con otra oriunda de La Calera: Karen Reinoso, agrónoma y empresaria en diversos rubros.

El mencionado portal señaló que la ceremonia se realizará este viernes 19 de noviembre, con la visita de amigos y familiares directamente de la provincia de Quillota y otras zonas de la región.

Así, el otrora presidente de la ANFP –inhabilitado de por vida por la FIFA– dará un nuevo paso en el plano personal, todo mientras continúa bajo la condición de testigo protegido del FBI.

Además, el día de su matrimonio coincidirá con el estreno de una entrevista que sostuvo en el espacio "¿De qué lado estás?" de la emisora web Europa Beat; instancia que ya tuvo un llamativo adelanto a inicios de mes.