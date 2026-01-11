Gobierno responde a Kast: Chile no se cae a pedazos, se estabilizó y avanzó

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó este domingo la controversia entre el actual Presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast sobre la situación fiscal del país, reiterando que, bajo la actual administración, Chile "no se cae a pedazos".

"Se puede revisar sus reiteradas declaraciones de que Chile es más pobre y que hay más pobres que hace cuatro años atrás", cuestionó el secretario de Estado sobre algunas declaraciones de Kast, afirmando que existen datos que lo desmienten.

En entrevista con "Mesa Central" de Canal 13, la autoridad se refirió a "esta imagen de que el país se cae a pedazos... Lo cierto es que si comparamos todos los indicadores respecto de lo que acontecía en 2022 y lo que acontece hoy, Chile está mejor".

"Logramos estabilizar el país, hemos avanzado y hemos generado transformaciones", puntualizó Elizalde.

El titular de Interior destacó la estabilización alcanzada en el país, fruto de la gestión del gobierno actual. (FOTO: ATON)

Debate internacional

El ministro también abordó la crítica postura de Boric a las autoridades que respaldan intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

"El Presidente hace una referencia genérica respecto sobre todo cuál es la actitud que se tiene respecto a las políticas que ha implementado el presidente de Estados Unidos y el impacto que tiene no solo en la región, sino en el mundo entero", enfatizó el secretario de Estado, que aclaró que los dichos no apuntaban a un líder en particular.

"Tenemos una postura evidentemente distinta respecto de lo recientemente acontecido y la forma en la cual se debe liderar la política internacional del país. Lo que representa el Presidente Boric es la continuidad de la historia de Chile en política internacional", dijo Elizalde.

En esta línea, indicó que al ser un país "pequeño y al fin del mundo(...) si no es el derecho internacional el que determina la forma en la cual se relacionan los estados, la regla que impera es la regla de la fuerza".