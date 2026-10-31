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Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

Huachipato y Ñublense se sumaron al entusiasmo por Halloween

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ambos equipos destacaron la emoción por los disfraces este 31 de octubre.

Huachipato y Ñublense se sumaron al entusiasmo por Halloween
 Huachipato FC / Ñublense SADP
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Llegó el 31 de octubre y la popular celebración de Halloween, cuyo furor llegó a dos equipos del fútbol chileno que alistan sus respectivos partidos por la fecha 26 de la Liga de Primera.

Huachipato destacó que "también se vive la pasión acerera en esta jornada", vistiendo a sus figuras de personajes famosos mediante Inteligencia Artificial: Desde Gokú hasta Michael Jackson, pasando por el Joker y Peacemaker.

Luego, justo a las 00:00 horas, Ñublense anunció su duelo de este sábado ante O'Higgins con una gráfica de dos niños yendo a pedir dulces disfrazados de Bernardo O'Higgins y un diablo rojo.

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