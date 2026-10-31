Sala Cuna Universal: Gobierno propone reducir cotización para su financiamiento y ajustar gradualidad

El Gobierno ingresó un nuevo paquete de indicaciones para el proyecto de Sala Cuna Universal, en el que propone reducir la cotización para su financiamiento y cambiar la gradualidad, con el objetivo de apurar el trámite legislativo y lograr su aprobación antes del receso legislativo de febrero de 2027.

Según publicó El Mercurio, el Ejecutivo apunta a lograr un acuerdo político en la Cámara, que posteriormente deberá ser ratificado en el Senado, por lo que el Ministerio del Trabajo ha sostenido distintas reuniones con el oficialismo y la oposición para modificar puntos clave en el diseño de la iniciativa, especialmente en su financiamiento.

En esa línea, el Gobierno ingresó ayer su última propuesta de indicaciones, que incluye una rebaja del aporte para costear el beneficio de cuidados de hijos de trabajadoras vía el Seguro de Cesantía. La propuesta sugiere disminuir la cotización total desde el 0,35% a 0,3%

Según una minuta difundida por el Ejecutivo, la fórmula anterior para el Fondo de Sala Cuna Universal contemplaba una reasignación de 0,20% del aporte que hace el empleador a la cuenta individual del seguro de desempleo.

El nuevo modelo mantiene en 0,15% la reasignación a Sala Cuna del aporte patronal que iba al Fondo de Cesantía Solidario. De esta manera, la contribución de la empresa al seguro se reajustaría de 2,4% a 2,1%.

El Gobierno explicó que los estudios de sostenibilidad de la Superintendencia de Pensiones indican que 0,15% es lo máximo que podría reducirse la cotización al Fondo de Cesantçía Solidaria, por lo que la nueva propuesta "es la óptima para una cotización total de 0,3% que no incremente los costos laborales y que minimiza el uso de la cotización actual de las cuentas individuales".

Lo anterior apunta a una de las inquietudes manifestadas por parlamentarios de oposición, que advirtieron por la menor holgura que quedaría en el Seguro de Cesantía en un eventual escenario de mayor desempleo con la reasignación de aportes al Fondo de Sala Cuna.

Cambios en la gradualidad

Otra de las enmiendas incorporadas en la nueva propuesta busca añadir cambios en la gradualidad del beneficio. El proyecto que salió del Senado determina que, un año después de su publicación como ley, estarán cubiertos por sala cuna los hijos de madres trabajadoras regidas por el Código del Trabajo que antes no tenían acceso.

Al segundo año se sumarán los hijos de mujeres trabajadoras independientes y trabajadoras de casa particular, en el tercer año los hijos de padres trabajadores regidos por el Código Laboral, siempre que la madre no tenga calidad de trabajadora ni independiente, y en el cuarto año se incluirán los hijos de padres trabajadores en el caso de que las madres no estudien ni trabajen.

Ahora, el Gobierno propone adelantar al primer año la vigencia de la sala cuna para los hijos de empleadas de casa particular, y que durante la etapa de transición del beneficio las empresas grandes mantendrán el financiamiento de las salas cunas a las que acceden sus trabajadores.

Lo anterior se traduce en que las empresas cotizarán para Sala Cuna, pero no recibirán el aporte desde el Fondo.