Gobierno intervino el Ministerio de Ciencia por conflicto entre ministra Lincolao y subsecretaria Rossi

El Gobierno decidió intervenir en el Ministerio de Ciencia debido al quiebre de la relación entre la ministra Ximena Lincolao y la subsecretaria Carolina Rossi, un conflicto que llegó a un punto crítico luego de semanas de desconfianzas, acusaciones cruzadas y desvinculaciones de funcionarios.

Según publicó La Tercera, la crisis entre las principales autoridades de la cartera se agudizó en las últimas semanas de octubre debido a la salida del jefe de comunicaciones, Hernán Tello, y la del asesor cercano a la subsecretaria, Nicolás Fuenzalida.

El diario aseguró que Rossi está más cerca de salir del Gobierno que de continuar bajo las condiciones actuales, según transmitió a sus cercanos. Si bien no ha dimitido, su permanencia depende de cambios en el funcionamiento interno del Ministerio de Ciencia.

En tanto, desde el entorno de la ministra Lincolao afirman que el conflicto responde a deficiencias de gestión de la subsecretaria Rossi, especialmente en el ítems como la ejecución presupuestaria, cumplimiento de compromisos institucionales y relación con los funcionarios.

El quiebre de la relación provocó la intervención directa de La Moneda, que decidió enviar a la exasesora de Economía de los segundos gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, Carolina Calvo, que también es consultora del Banco Interarmericano de Desarrollo (BID) y exjefa de Proyectos en el Servicio Nacional de Migraciones.

El rotativo reveló que el círculo de Lincolao considera la llegada de Calvo como un refuerzo para Rossi, y que desde el entorno de la subsecretaria sostienen que su incorporación constata la preocupación presidencial por el quiebre, que también recuerda el que ya vivió la titular de la cartera con su anterior subsecretario, Rafael Araos.

Primeros conflictos

La subsecretaria Rossi arribó al Ministerio de Ciencia para desempeñarse como jefa de división, antes de asumir la subsecretaria -en principio de manera interina- luego de la salida de Araos. En ese contexto, los primeros desencuentros se originaron con la conformación de los equipos.

Según el entorno de Rossi, el nombramiento de Javiera Cuevas como jefa de gabinete de la subsecretaría terminó por concretar las funciones vinculadas a ambas autoridades en una misma persona.

Asimismo, aseguran -según reproduce el rotativo- que Cuevas trabaja mayormente con Lincolao, acompañándola en viajes y administrando su agenda, mientras Rossi carecía de apoyo propio para realizar sus labores. En esa línea, sostienen que Nicolás Fuenzalida se desempeñaba como una especie de jefe de gabinete para Rossi.

No obstante, desde el entorno de Lincolao rechazan dicha interpretación y afirman que Cuevas ha asumido responsabilidades que, supuestamente, la subsecretaria no ha gestionado de manera adecuada.

Presupuesto, despido y acusaciones

La Tercera expuso que uno de los momentos que evidenció de mejor manera la desconfianza entre ambas autoridades se dio en el marco de una reunión con la Dirección de Presupuestos, en la que Lincolao retuvo los documentos presupuestaciones al asegurar que existían antecedentes de filtraciones internas.

En ese contexto, Rossi aparentemente insistió por cuatro días para tener acceso a la información necesaria para realizar sus responsabilidades administrativas. Sus cercanos aseguran que existieron dificultades para obtener esos datos, hasta que finalmente Lincolao los entregó.

El quiebre se profundizó debido a la desvinculación de Fuenzalida, que ejercía como principal apoyo de Rossi y la dejó prácticamente sin equipo. Desde el círculo de la ministra afirmaron que su salida se debió a una pérdida de confianza relacionada a la supuesta entrega de un pendrive con información de sistemas de la ANID a un funcionario del Segundo Piso de La Moneda, hace meses.

Intervención del Palacio

Finalmente, el conflicto escaló por los vínculos que ambas partes atribuyen al Segundo Piso de La Moneda, ya que desde el entorno de la ministra acusan a funcionarios de Palacio, como el jefe de asesores Alejandro Irarrázaval y Sebastián Torrealba (soporte en IA y transformación digital del Gobierno) de intervenir en decisiones internas y dar respaldo a Rossi.

Por su parte, desde el círculo de Rossi descartan cualquier tipo de estrategia coordinada contra Lincolao, pero no niegan que la subsecretaria eventualmente conversó con miembros de La Moneda tras los últimos despidos en el ministerio.

Fue en ese contexto en que se confirmó la incorporación de Carolina Calvo al ministerio, que fue comunicada internamente -desde La Moneda- como un refuerzo para la cartera, aunque su función específica no aparece detallada.