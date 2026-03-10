Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

Junior Fernandes denunció que no le permiten ver a sus hijos: Han comenzado a violar estos acuerdos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero chileno, actualmente en Ankara Keciörengücü de Turquía, aseguró que existe un plan de visitas aprobado por el tribunal que no se está respetando

Junior Fernandes denunció que no le permiten ver a sus hijos: Han comenzado a violar estos acuerdos
El futbolista chileno Junior Fernandes publicó a través de sus redes sociales la compleja situación judicial que vive por la custodia de sus hijos y acusó que se violaron acuerdos legales y "no le permiten verlos".

El atacante nacional que milita actualmente en Ankara Keciörengücü de la segunda categoría de la Liga turca, informó a sus seguidores mediante una historia de Instagram el proceso de custodia para poder visitar a sus hijos.

"Para informar a todos: el proceso de división de bienes y establecimiento de un plan de custodia para nuestros hijos está en curso. Por lo tanto, no corresponde que hagamos comentarios al respecto", señaló Fernandes.

A pesar de esto, debido a que según el futbolista se difundió información errónea sobre sus hijos, manifestó que "tenemos un plan de custodia preparado y aprobado por ambas partes y ratificado por el tribunal. Dado que vivo en Turquía y sigo mi carrera futbolística aquí, tengo derecho a visitar a mis hijos en Turquía varias veces al año durante aproximadamente 15 días", sostuvo.

 "Sin embargo, han comenzado a violar estos acuerdos y me impiden verlos", aseguró en su mensaje. Quieren que vaya a Croacia y me quede allí entre 15 y 20 días. Esto es imposible porque tengo partidos. Lo saben y están intentando mantener a mis hijos alejados de mí", acusó el jugador.

 

 

