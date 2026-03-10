Junior Fernandes denunció que no le permiten ver a sus hijos: Han comenzado a violar estos acuerdos

El futbolista chileno Junior Fernandes publicó a través de sus redes sociales la compleja situación judicial que vive por la custodia de sus hijos y acusó que se violaron acuerdos legales y "no le permiten verlos".

El atacante nacional que milita actualmente en Ankara Keciörengücü de la segunda categoría de la Liga turca, informó a sus seguidores mediante una historia de Instagram el proceso de custodia para poder visitar a sus hijos.

"Para informar a todos: el proceso de división de bienes y establecimiento de un plan de custodia para nuestros hijos está en curso. Por lo tanto, no corresponde que hagamos comentarios al respecto", señaló Fernandes.

A pesar de esto, debido a que según el futbolista se difundió información errónea sobre sus hijos, manifestó que "tenemos un plan de custodia preparado y aprobado por ambas partes y ratificado por el tribunal. Dado que vivo en Turquía y sigo mi carrera futbolística aquí, tengo derecho a visitar a mis hijos en Turquía varias veces al año durante aproximadamente 15 días", sostuvo.

"Sin embargo, han comenzado a violar estos acuerdos y me impiden verlos", aseguró en su mensaje. Quieren que vaya a Croacia y me quede allí entre 15 y 20 días. Esto es imposible porque tengo partidos. Lo saben y están intentando mantener a mis hijos alejados de mí", acusó el jugador.