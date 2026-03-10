Schalper duda del acuerdo PDG-centroizquierda por mesa de la Cámara Baja: "No tienen los votos"

A pocas horas del cambio de mando presidencial, el Congreso vive un clima de tensión por la elección de la nueva mesa de la Cámara de Diputados, tras un acuerdo entre la centroizquierda y el Partido de la Gente (PDG) busca instalar a Pamela Jiles en la presidencia.

Esta alianza ha despertado duras críticas desde la oposición, encabezadas por el diputado de Diego Schalper, de Renovación Nacional, quien puso en duda la viabilidad del acuerdo y cuestionó la coherencia ideológica del PDG.

Para Schalper, las cifras de votos que maneja el bloque oficialista no coinciden con la realidad parlamentaria. El legislador fue enfático al señalar que existe una desconexión entre los anuncios y los apoyos reales.

"Nosotros tenemos la claridad más absoluta de que no tienen los votos. Por lo tanto, me da la impresión que están cacareando un huevo que no existe. Y yo tengo clarísimo que lo que ha dicho el actual oficialismo, futura oposición, de que tienen 79 votos, no es cierto", sentenció Schalper.

Asimismo, el diputado expresó su sorpresa por la decisión del partido fundado por Franco Parisi de pactar con sectores que antes cuestionaba, recordando el discurso de neutralidad -"ni facho ni comunacho"- que la colectividad sostuvo durante la campaña presidencial.

"Que la primera votación del PDG en el Congreso Nacional vaya ser apoyarse en un acuerdo con el PC, la verdad que era algo que no estaba en nuestros pronósticos, viniendo de un candidato presidencial que decía que no era ni una ni otra cosa. Para nosotros ha sido una sorpresa", añadió Schalper.

Incertidumbre en el Senado: riesgo de parálisis legislativa

Mientras la Cámara de Diputados se debate entre acuerdos y posibles "descolgados", en el Senado la situación tampoco es clara. La falta de definiciones sobre la composición de las comisiones de trabajo ha generado preocupación por un posible estancamiento en la tramitación de leyes.

"Entiendo que los acuerdos políticos están bastante enredados y eso puede complicar las cosas. ¿Y qué explicación le vamos a dar a la ciudadanía si las comisiones cesan? ¿Y vamos a esperar quién sabe cuánto tiempo hasta que se integren las comisiones? O sea, vamos a paralizar el trabajo legislativo", advirtió Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana.

Asimismo, el senador Manuel José Ossandón, de Renovación Nacional, recordó que "el periodo legislativo cesa, por lo tanto, cesan las comisiones... es responsabilidad del nuevo Senado hacer el acuerdo rápido y listo. No tiene por qué demorar".

La jornada de mañana será clave para determinar si la estrategia del PDG y la centroizquierda logra consolidarse o si, como anticipa Schalper, la falta de votos terminará por modificar el escenario en la conducción del Poder Legislativo.