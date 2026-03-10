Sifup se reunió con Natalia Duco y solicitó mantener urgencia en el trámite de la reforma a la Ley SADP

El Sifup informó que este martes se reunió con la futura ministra del Deporte, Natalia Ducó, y el subsecretario Andrés Otero, para abordar la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas que fue aprobada en el Senado.

"En esta instancia se solicitó a la próxima autoridad que el nuevo Gobierno mantenga la urgencia en la tramitación del proyecto que reforma la ley en la Cámara de Diputados, con el objetivo de que se comience a implementar dentro de los plazos establecidos", señaló el Sifup en un comunicado.

En el mismo sentido, el gremio recalcó que "esta reforma es fundamental para el futuro del fútbol chileno y representa una oportunidad histórica para avanzar hacia un modelo más transparente y de mejor gobernanza para la actividad".

El Sifup destacó que la reforma permitirá la separación de la ANFP y la Federación de Chile, precisando que "garantizará que la selección chilena no esté sometida a los intereses económicos de los 32 clubes del Consejo de Presidentes y permitirá resguardar los intereses de La Roja y el desarrollo del fútbol formativo, que estarán bajo una gobernanza acorde a los estándares internacionales".

"Además, terminará con los conflictos de interés que existen actualmente con los representantes de futbolistas, que al permitírseles ser dueños de equipos, coarta la libertad de trabajo de los futbolistas", aseveró el Sifup.