Periodista deportivo mexicano estuvo detenido una semana en Sudáfrica y está con arraigo
Julio Ibáñez fue detenido por volar un dron en una zona prohibida.
Televisa pagó la fianza para liberar al profesional.
Julio Ibáñez fue detenido por volar un dron en una zona prohibida.
Televisa pagó la fianza para liberar al profesional.
El periodista deportivo mexicano Julio Ibáñez, conocido en su país como "El Profe", estuvo detenido una semana en Sudáfrica y tras quedar en libertad, sigue con arraigo y no puede regresar a Norteamérica.
Según informó el medio Récord, "El Profe" Ibáñez, reportero de TUDN, estaba realizando una cobertura informativa y fue detenido por volar un dron en una zona prohibida, infringiendo gravemente las leyes de seguridad en el país africano.
Debido a esta situación, Televisa hizo gestiones a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para agilizar el proceso legal y pagar la fianza, logrando la liberación del periodista y su compañero de trabajo, quien estaba encargado de las tareas audiovisuales en este viaje.
Pese a que fue liberado, Ibáñez y su compañero aún no pueden regresar a México, ya que se encuentran con arraigo en Sudáfrica. De acuerdo al citado medio, deben esperar al menos cinco semanas para poder salir del país.