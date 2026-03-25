Periodista deportivo mexicano estuvo detenido una semana en Sudáfrica y está con arraigo

El periodista deportivo mexicano Julio Ibáñez, conocido en su país como "El Profe", estuvo detenido una semana en Sudáfrica y tras quedar en libertad, sigue con arraigo y no puede regresar a Norteamérica.

Según informó el medio Récord, "El Profe" Ibáñez, reportero de TUDN, estaba realizando una cobertura informativa y fue detenido por volar un dron en una zona prohibida, infringiendo gravemente las leyes de seguridad en el país africano.

Debido a esta situación, Televisa hizo gestiones a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para agilizar el proceso legal y pagar la fianza, logrando la liberación del periodista y su compañero de trabajo, quien estaba encargado de las tareas audiovisuales en este viaje.

Pese a que fue liberado, Ibáñez y su compañero aún no pueden regresar a México, ya que se encuentran con arraigo en Sudáfrica. De acuerdo al citado medio, deben esperar al menos cinco semanas para poder salir del país.