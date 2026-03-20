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Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

"Piqui blinders": Tévez se volvió viral por "presentación" de película de "Peaky Blinders"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exdelantero argentino protagonizó un video promocional de la cinta.
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El exfutbolista argentino Carlos Tévez compartió una carismática publicación como parte de una promoción de la película de "Peaky Blinders", lo que llamó la atención de sus seguidores por su particular interpretación.

El "Apache" publicó un video en el que simula cómo le afectó ver la película, comenzando con un "día uno", donde aparece hablando en un inglés muy básico y con ropa casual.

Luego, en el "día cinco", el exdelantero evolucionó en su personaje y vistió parte del vestuario característico de la serie y manejando de mejor forma el idioma.

Finalmente, cerró el registro luciendo el atuendo completo los personajes de la producción y hablando aún más en inglés.

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