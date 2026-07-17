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Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

[VIDEO] Hincha quiso "sobornar" a arbitro en plena revisión del VAR en la MLS

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El fanático aprovechó de hacer el gesto irónico ante las cámaras del recinto.

[VIDEO] Hincha quiso
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Un particular registro se dio en medio del partido entre St.Louis City y Sporting Kansas City por la MLS, ya que cuando el arbitro Allen Chapman acudió al VAR en el Energizer Park, uno de los presentes se vio en las cámaras del recinto y aprovechó de hacer un gesto en donde le ofreció dinero al propio juez.

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