Ante los conflictos en la derecha "hay que cultivar paciencia de chino", dice Monckeberg

El expresidente de Renovación Nacional Cristián Monckeberg dijo en El Primer Café que los partidos de Chile Vamos han demostrado y deben "seguir cultivando una paciencia de chino" para ayudar al éxito del Gobierno de José Antonio Kast.

Monckeberg compartió este viernes el panel de debate de Cooperativa con el extimonel DC Ignacio Walker (hoy independiente), quien afirmó -con alguna ironía- que "Chile Vamos ha sido con este Gobierno de una paciencia y de una lealtad realmente sobrecogedoras, enternecedoras, porque ha sido maltratado (de manera reiterada), como vemos a diario en la prensa".

"Ignacio ha dicho paciencia, y yo creo que hay que agregar (a la expresión) 'paciencia de chino', porque hay que tenerla", confesó el exministro.

"Lo que pasa es que RN y la UDI son partidos que tienen bastante experiencia en lo que es ser Gobierno, y la 'paciencia de chino' (que han mostrado) es un tremendo ejemplo (de eso)", planteó Monckeberg, aunque desdramatizó, al mismo tiempo, los conflictos que cada tanto emergen dentro del oficialismo.

"Un darse duro"

Todo esto surge de que, en la campaña presidencial del año pasado, "todo fue muy abrupto: hubo un debate intenso y un darse duro políticamente entre Republicanos y Chile Vamos, y (después de la primera vuelta) en 30 días hubo que adecuarse y ordenarse".

Afiatar la alianza actual "no es fácil, y de repente aparecen estos brotes o rebrotes de la enfermedad y salen declaraciones de uno y de otro lado. Pero yo creo que hay un sentido genuino de que le vaya bien al Gobierno, y esa paciencia de chino la vamos a seguir cultivando, porque es importante", remarcó el exconstituyente.

Por otro lado, cerró, también "la izquierda o la oposición tienen un tremendo desafío de ordenarse: el Partido Comunista tiene muchas más diferencias con el Socialismo Democrático que las diferencias que nosotros podamos tener con Republicanos".

La centroizquierda "también ha tenido que vivir ese trance, y vaya que les pasó la cuenta, porque la Democracia Cristiana se dinamitó en ese proceso. Entonces no es fácil... Hay que cultivar la paciencia de chino, hay que seguir insistiendo (en la unidad)", reafirmó el extimonel.

"Camisa de fuerza"

La directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, opinó en esta misma línea: "La pregunta que yo me hago respecto a los próximos tres años de este Gobierno, y a futuro, es (sobre el problema que implica) una oposición que busca tener posiciones unánimes desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana; (afán que) ha complejizado y complicado las conversaciones con el oficialismo".

Durante "los primeros 20 años de la Concertación no estaba el Partido Comunista y ese sector del Frente Amplio muy cercano al PC sentados en la mesa, discutiendo reformas y llegando a acuerdos", recordó.

Hoy, en cambio, dijo la economista, "la oposicion se ha puesto una camisa de fuerza de tener que incorporar siempre también las miradas del Partido Comunista y de los sectores más radicalizados del Frente Amplio".

En tal sentido, "yo creo que eso es una pregunta que hay que hacerse respecto de cuál es la verdadera identidad desde la oposición, dado que hay miradas tan distintas que hemos visto en estas semanas, que han complejizado cualquier conversación con los sectores del oficialismo", sentenció la exintegrante de la Comisión Experta del segundo proceso constitucional.