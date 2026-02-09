[VIDEO] Increíble: Medalla de los Juegos Olímpicos de Invierno se rompió en pleno festejo

Una increíble situación vivió el alemán Justus Strelow tras ganar medalla de bronce obtenida en el biatlón de relevos mixto en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 , pues su premio tuvo una inesperada falla.

Ya de regreso en el hotel, y en plena celebración con el equipo, el soporte oculto que sostiene la medalla a su cinta se rompió, dejando caer la presea al suelo. El propio Strelow la levantó para tratar de reacomodarla, pero al no lograrlo siguió celebrando sosteniéndola en la mano.

El video se volvió viral en pocas horas y generó risas entre los usuarios en las redes sociales.

- Revisa el momento: